Cadillac представил новый седан (фото)
13:32, 13 сентября 2019Транспорт
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Компания Cadillac представила новый седан CT4 в базовых версиях, которые дополнят спортивное исполнение Cadillac CT4-V.
Cadillac CT4 Premium Luxury / фото Cadillac
Автомобиль построен на заднеприводной платформе Alpha, но в качестве опции для машины доступен полный привод.
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Об этом сообщает Коммерсант.
"В линейку моторов вошли бензиновые 241-сильный 2-литровый турбомотор (сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач) и 313-сильный 2,7-литровый агрегат, который работает с 9-ступенчатым "автоматом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для Cadillac CT4 предусмотрены несколько вариантов оснащения - Luxury и Premium Luxury и Sport и CT4-V - которые отличаются внешним декором кузова и отделкой салона.
Напомним, премьера 320-сильного спортивного седана Cadillac CT4-V состоялась в мае 2019 года.
фото Cadillac
фото Cadillac
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