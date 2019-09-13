Cadillac представил новый седан (фото)

Компания Cadillac представила новый седан CT4 в базовых версиях, которые дополнят спортивное исполнение Cadillac CT4-V.

Автомобиль построен на заднеприводной платформе Alpha, но в качестве опции для машины доступен полный привод.

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Об этом сообщает Коммерсант.

"В линейку моторов вошли бензиновые 241-сильный 2-литровый турбомотор (сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач) и 313-сильный 2,7-литровый агрегат, который работает с 9-ступенчатым "автоматом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для Cadillac CT4 предусмотрены несколько вариантов оснащения - Luxury и Premium Luxury и Sport и CT4-V - которые отличаются внешним декором кузова и отделкой салона.

Напомним, премьера 320-сильного спортивного седана Cadillac CT4-V состоялась в мае 2019 года.