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В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыли пять станций метро

18:14, 24 января 2020
Транспорт
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В Киеве "заминировали" пять станций метро / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

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"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", - говорится в сообщении.

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