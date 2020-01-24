В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыли пять станций метро
18:14, 24 января 2020Транспорт
226 0
Временно закрыты на проверку станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная".
В Киеве "заминировали" пять станций метро / фото УНИАН
В Киеве из-за сообщения о заминировании временно закрыты пять станций столичной подземки.
Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".
Читайте такжеЧто происходит с подземкой на Виноградарь: завершение строительства откладывается на 8 месяцев
"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter