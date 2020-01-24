В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыли пять станций метро

Временно закрыты на проверку станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная".

В Киеве из-за сообщения о заминировании временно закрыты пять станций столичной подземки.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

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"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", - говорится в сообщении.