Зеленский призвал сети АЗС активнее снижать цены на бензин

Президент провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций, на котором призвал бизнес активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.

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В сообщении пресс-службы Офиса президента говорится, что во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

«Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставлять скидки, а уменьшить цену на табло», - цитирует пресс-служба Зеленского.

При этом, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривни, поэтому топливо будет продолжать дешеветь. АЗС должны существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Отмечается, что заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

«Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков - когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, указывать на стелле (электронном табло) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке», - цитирует пресс-служба Ковалив.

По информации пресс-службы, представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент, в свою очередь, пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

«Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям - предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами», - цитирует пресс-служба Зеленского.

В Офисе президента отметили, что участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на топливо в Украине на фоне укрепления курса гривни происходит более медленными темпами, чем могло бы быть, поскольку на этом сегменте рынка очень низкая конкуренция, а также теневые заправки.

По словам Гончарука, цены на бензин уменьшаются, по разным оценкам, от 30 до 80 копеек, но это неадекватное снижение, поскольку цены должны снизиться гораздо сильнее. По подсчетам в Кабмине, цены должны уменьшиться едва ли не на 2 гривни, а в среднем цены на бензин в Украине должны быть 1,1 доллара за литр.

Также глава правительства подчеркнул, что для нормальной работы рынка нужно осуществить целый комплекс мер по стимулированию конкуренции.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года.

Национальный банк на вторник, 24 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,28 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.