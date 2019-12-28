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Новый год в поезде будут встречать около 17 тысяч пассажиров - Укрзализныця

14:59, 28 декабря 2019
Транспорт
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Новый год в поезде будут встречать около 17 тысяч пассажиров / фото УНИАН

Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут около 17 тыс. пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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«Укрзализныця» предложила 66846 мест в поездах дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Из них 16 678 мест уже выкуплены пассажирами. Самым популярным в это время года традиционно стало западное направление.

Напомним, в период новогодних и рождественских праздников в этом году «Укрзализныця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненным маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха.

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Теги: #Укрзализныця#Новый год#новогодние праздники