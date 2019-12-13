Элитный отдых на Ривненщине: суд признал главу НАБУ Сытника виновным в коррупции

Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп Александр Дубинский.

"Сытник проиграл апелляцию. И является признанным судом коррупционером. Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро. Решение первой инстанции", - написал он и опубликовал фото постановления.

Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook.

"Ну что, во главе НАБУ - признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. "Бороться" с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют "антикоррупционеры"", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае текущего года ГПУ вызвала на допрос директора НАБУ. Генпрокурор Луценко заявил, что Сытник "забыл заплатить" за отдых семьи в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны".

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"Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен был бы это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить самому", - говорил Луценко.

Впоследствии Сарненский суд Ривненской области оштрафовал Сытника, присудив ему штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).

В свою очередь директор НАБУ подал апелляцию.