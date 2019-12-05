Германия увеличила квоты для украинских грузоперевозчиков

Стороны согласовали, что разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и/или транзитных сообщениях.

Украина договорилась с Германией об увеличении квоты разрешений на автоперевозки для украинских грузовых перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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«Показатели торговли, а именно увеличение объема товарооборота между Украиной и Германией, стали хорошим основанием и дополнительным аргументом для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок. По результатам переговоров: +4000 разрешений (2000 разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам Евро-4 и 2000 разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам Евро-5). На 2020 год для украинских перевозчиков квота будет составлять 90000 разрешений (+9800 по сравнению с предыдущей квотой на 2019 год)», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны согласовали, что разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и/или транзитных сообщениях.

«Разрешение также позволяет выполнение комбинации двух различных видов перевозок (двустороннего и транзитного), во время выполнения одного кругорейса в прямом и обратном сообщении. Действие разрешения распространяется также на выполнение транспортировки в/из третьих стран, если транспортное средство будет следовать через территорию страны регистрации авто», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам 5 тыс. дополнительных разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши в 2019 году.

Последние годы Украина ощущает дефицит польских разрешений на автомобильные грузовые перевозки.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков связан с действиями отдельных людей в Польше.