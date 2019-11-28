Skoda начала производство новой Octavia (фото)

Компания Skoda начала серийное производство лифтбеков и универсалов Octavia четвертого поколения.

Компания Skoda начала серийное производство модели Octavia четвертого поколения. Первый товарный экземпляр семейства сошел с конвейера предприятия чешской марки на предприятии во Млада-Болеславе.

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Каждый день на заводе будут собирать 1150 автомобилей, пишет Autonews. Таким образом, ежегодный объем производства составит около 400 тыс. машин. Выпуск первой современной «Октавии» стартовал более 20 лет назад. За это время модель разошлась по всему миру тиражом в более чем 6,5 млн единиц и стала одной из самых продаваемых машин в ряде европейских стран, в том числе в Чехии, Австрии, Финляндии и Швейцарии.

Касается Skoda Octavia четвертого поколения, то ее премьера состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года. Модель, в основу которой легла модернизированная платформа MQB, стала длиннее на 1,9 см (универсал — на 2,2 см), а ширина увеличилась на 1,5 сантиметра. Размер колесной базы — 2686 миллиметров. Объем багажника у лифтбека равен 600 л, а у универсала — на 40 л больше.

«Октавия» стала доступна с цифровой приборной панелью с 10-дюймовым дисплеем мультимедиа, графику которого можно теперь настраивать. В салоне также появился новый руль с двумя спицами, а традиционный селектор автоматической коробки заменили на небольшой переключатель, как у моделей Audi.

Базовым мотором стал трехцилиндровый 110-сильный агрегат объемом один литр, а также 1,5-литровая 150-сильная «турбочетверка», работающая по принципу «мягкого гибрида». Дизельная гамма представлена двухлитровым агрегатами мощностью 115, 150 и 200 лошадиных сил. Моторы работают с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой DSG. Плюс ко всему будут доступны полноценные гибриды с отдачей 204 и 245 сил, а также модификация с двигателем на природном газе.