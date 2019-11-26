Столичная станция метро "Арсенальная" не работает на вход
10:00, 26 ноября 2019Транспорт
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Причиной нарушения работы станции стала неисправность эскалатора.
Станция метро "Арсенальная" утром не работает на вход / wikimedia.org
Станция киевского метрополитена «Арсенальная» утром 26 ноября работает только на выход.
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Как сообщается в Telegram-канале Kyiv Metro Alert, причиной стала неисправность эскалатора.
«Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров НА ВЫХОД. Специалисты уже проводят необходимые работы», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на обновленной станции метро Святошин в Киеве начала отпадать плитка.
Отметим, что капитальный ремонт станции метро "Святошин" начался 24 февраля 2018. Реконструкция второго вестибюля началась 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1.
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