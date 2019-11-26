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Столичная станция метро "Арсенальная" не работает на вход

10:00, 26 ноября 2019
Транспорт
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Станция метро "Арсенальная" утром не работает на вход / wikimedia.org

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Как сообщается в Telegram-канале Kyiv Metro Alert, причиной стала неисправность эскалатора.

«Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров НА ВЫХОД. Специалисты уже проводят необходимые работы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на обновленной станции метро Святошин в Киеве начала отпадать плитка.

Отметим, что капитальный ремонт станции метро "Святошин" начался 24 февраля 2018. Реконструкция второго вестибюля началась 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1.

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Теги: #Киев#метропогода в Киеве