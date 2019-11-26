Столичная станция метро "Арсенальная" не работает на вход

Причиной нарушения работы станции стала неисправность эскалатора.

Станция киевского метрополитена «Арсенальная» утром 26 ноября работает только на выход. Читайте такжеПоявились первые фото тоннеля метро на Виноградарь в Киеве (фоторепортаж) Как сообщается в Telegram-канале Kyiv Metro Alert, причиной стала неисправность эскалатора. «Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров НА ВЫХОД. Специалисты уже проводят необходимые работы», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на обновленной станции метро Святошин в Киеве начала отпадать плитка. Отметим, что капитальный ремонт станции метро "Святошин" начался 24 февраля 2018. Реконструкция второго вестибюля началась 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1.

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