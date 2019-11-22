"Укрзализныця" проиграла в Верховном суде АМКУ

Днепропетровским отделением АМКУ по заявлению «Укрречфлота» было начато дело из-за отказа филиала «Укрзализныци» развести железнодорожные мосты на Днепре для пропуска крупногабаритного судна.

Верховный суд поддержал позицию Антимонопольного комитета по делу о злоупотреблении монопольным положением акционерной компании "Укрзализныця" из-за отказа развести железнодорожные мосты на Днепре для пропуска крупногабаритного судна.

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Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Отмечается, что по результатам рассмотренного дела Временная административная коллегия Комитета приняла решение и наложила на «Укрзализныцю» штраф в размере 760 тыс. грн, а также обязала прекратить нарушение - составить экономически обоснованную смету расходов на эту услугу.

«Укрзализныця» не согласилась с решением комитета и обжаловала его в судебном порядке. Наконец 14 ноября 2019 года Верховный суд принял постановление, которым решение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда оставлены без изменений, а кассационная жалоба "Укрзализныци" - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Днепропетровским отделением Комитета по заявлению «Укрречфлота» было начато дело из-за отказа филиала «Укрзализныци» развести железнодорожные мосты на Днепре для пропуска крупногабаритного судна.

«К тому же, установленная «Укрзализныцей» стоимость подъема пролетных строений мостов не соответствовала затратам железной дороги на поднятие этих сооружений. То есть «Укрзализныцей» установлена такая стоимость этой услуги, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет оштрафовал два предприятия на 7 млн грн за сговор на торгах на услуги по ремонту локомотивов "Укрзализныци".