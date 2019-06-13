АМКУ выявил сговор на тендерах "Укрзализныци" по ремонту локомотивов

Антимонопольный комитет оштрафовал два предприятия на 7 млн грн за сговор.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал одно из ключевых машиностроительных предприятий Украины - Смелянский электромеханический завод (Черкасская область) и Научно-технический центр «Привод» (г. Киев) на общую сумму 7 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

«Оштрафованы акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод» на общую сумму 4 652 780 грн и общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Привод» на общую сумму 2 379 993 грн», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, предприятия оштрафованы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Согласно сообщению главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева в социальной сети Facebook, предприятия признаны виновными в сговоре на 7 торгах на услуги по ремонту локомотивов «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Предприятие «Смелянский электромеханический завод» является одним из крупнейших предприятий в области изготовления, ремонта и модернизации электрических машин подвижного состава железнодорожного транспорта, автотранспорта большой грузоподъемности, городского пассажирского электротранспорта, портового оборудования, грузоподъемных механизмов промышленного назначения. Компания зарегистрирована зарегистрировано в 1998 году.

Научно-технический центр «Привод» занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере технических наук. Конечным бенефициаром является Самадов Хаким Багир Огли.