Новый Nissan Sentra дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе (фото)

Nissan Sentra нового поколения укомплектовали 2,0-литровым атмосферником. Мощность мотора составляет 151 лошадиную силу.

Nissan представил Sentra нового поколения. Публичный дебют автомобиля состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи седана начнутся в начале следующего года. Цены на машину будут названы позднее.

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Дизайн Sentra получил черты Altima и Maxima. Автомобиль оснастили тонкими светодиодными фарами, спойлером, окрашенными в черный цвет зеркалами заднего вида, широкой решеткой радиатора V-Motion и 18-дюймовыми колесными дисками, пишет Autonews. В салоне устанавливаются новые сиденья и 4,2-дюймовый дисплей (для старших версий доступен 7-дюймовый экран). За управление мультимедийным комплексом с «новыми возможностями» подключения смартфонов и восприятием голосовых команд отвечает тачскрин диагональю 8 дюймов.

Кроме того, седан доступен с пакетом систем безопасности Safety Shield 360, в который входит функция автоматического торможения с распознаванием пешеходов, система мониторинга «мертвых» зон, функция автоматического переключения дальнего света на ближний, а также система контроля соблюдения рядности движения.

Позже гамма моторов будет расширена за счет более мощных агрегатов. Плюс ко всему инженеры модернизировали рулевое управление и подвеску, а также увеличили прочность конструкции.