Volkswagen представил свой новый электромобиль (фото)

Представлен электрический универсал Volkswagen ID Space Vizzion c запасом хода почти 500 км.

Сегодня в рамках автосалона в Лос-Анджелесе компания Volkswagen представила свой новый электромобиль. Новинка получила универсальный тип кузова, и эта особенность подчеркнута в ее названии — ID Space Vizzion.

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По сути, ID Space Vizzion — это тот же седан ID Vizzion, представленный в Женеве в прошлом году, но в иной обертке и с иным типом кузова: универсал вместо седана. А по факту, ID Space Vizzion — это уже седьмой электрический концепт Volkswagen после хэтчбека ID 3, спорткара ID R, большого и маленького кроссоверов ID Roomzz и ID Crozz, багги ID Buggy, микроавтобуса ID Buzz и, собственно, седана ID Vizzion, пишет ixbt.com со ссылкой на The Verge.

Базовая версия ID Space Vizzion будет оснащаться электродвигателем мощностью 275 л.с., размещенным на задней оси. Но в планах есть и полноприводный вариант — суммарная мощность его силовых установок составит 355 л.с. Оценочный запас хода при использовании аккумуляторного блока емкостью 82 кВт·ч — 485 км по методике EPA. Для немаленькой машины (колесная база примерно соответствует колесной базе Volkswagen Atlas/Teramont) это неплохой результат.

В салоне электромобиля — большой дисплей диагональю 15,6 дюйма на центральной консоли и дополнительный экран поменьше — в приборном щитке. Впрочем, в компании считают более подходящим способом для восприятия информации — вывод основных параметров на ветровое стекло. Судя по всему, такая система будет уже в базе.

Универсал получил панорамную крышу, тачпады вместо традиционных дверных ручек (они плохи с точки зрения аэродинамики), а также лонгборды, хранящиеся в специальной нише в багажнике. Видимо, среди целевой аудитории модели маркетологи видят много молодежи.

Стоимость автомобиля пока не объявлена. В продажу в США ID Space Vizzion поступит в 2022 году.