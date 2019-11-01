В КГГА рассказали, когда полностью перейдут на электронную оплату проезда в транспорте

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, в наземном транспорте можно будет рассчитаться банковской карточкой уже в ноябре.

Бумажные талоны в наземном транспорте Киева перестанут использовать с 1 апреля 2020 года, а жетоны в метрополитене - с 1 января 2020 года.

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Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской государственной городской администрации (КГГА) Юрий Назаров на пресс-конференции.

"На протяжении трех месяцев будем выдавать карточки всем нашим ученикам. Из-за этого и из-за того, что не урегулирован вопрос перевозки льготников из других городов, мы передвигаем полноценный запуск системы е-билета на 1 апреля. Но сейчас система работает… Бумажные талоны мы планируем полностью вывести до 1 апреля", - сказал он.

Также Назаров отметил, что Киевский метрополитен планирует отказаться от жетонов уже с 1 января.

По словам Назарова, в наземном транспорте можно будет рассчитаться банковской карточкой уже в ноябре.

"Также в ноябре приобрести и пополнить Kyiv Smart Card можно будет на всех станциях метрополитена", - отметил он.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции замначальника предприятия "Киевский метрополитен" Дмитрий Пеклун отметил, что до 1 января все станции будут оборудованы считывателями QR-кодов.

"Каждую станцию будут оборудовать считывателями QR-кодов и прекращать продажу жетонов. Возможно, будет небольшой переходной период, когда прекратят продажу жетонов, но можно будет их использовать. Но это будет зависеть от анализа пассажиропотока", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года в рамках внедрения системы е-билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев "Карточки киевлянина".

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

4 сентября директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров заявил, что с 1 ноября в городе планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.

22 октября в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сообщили, что полный переход на единый электронный билет для расчета за проезд в общественном транспорте столицы отложили на следующий год.

При этом сообщили, что с начала года пассажиры оплатили проезд с помощью е-билета 70 миллионов раз, а карточками Kyiv Smart Card пользуются уже 190 тысяч человек.