Заказывать номер на авто можно будет через интернет у любого производителя

При регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит заказывать номера на автомобили через интернет у любого производителя.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Как это работает сейчас. При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, который был в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые «помогали» выбрать «красивый» номер, а также крупные монополисты - производители номеров», - сказано в сообщении.

Отмечается, что с принятием Верховной Радой правительственного законопроекта ситуация изменится.

«При регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Кабмин расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые пользуются повышенным спросом, и установил на них цены от 4 до 30 тыс. грн.