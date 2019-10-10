Строительство аэропортов: Зеленский назвал приоритет на 2020 год

По словам президента, власть не намерена откладывать решение этого вопроса.

Ремонт существующих и строительство новых аэропортов является одним из приоритетов власти на 2020 год.

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Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, что в проекте госбюджета-2020 пока не предусмотрены средства на ремонт аэропорта в Днепре.

"Ответ один – мы будем строить в Днепре аэропорт. Мы ничего не откладываем, в 2020 году мы будем строить аэропорты, и не только в Днепре", - сказал он.

Зеленский отметил, что у него есть договоренность с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром финансов Оксаной Маркаровой о том, чтобы вместе обсудить проект бюджета на следующий год перед внесением его на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

"Они ко мне еще не приходили с финальным бюджетом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в августе во время украинско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшие пять лет инвестирует не менее 20 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры.

По его словам, за эти средства планируется привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до пятнадцати, обеспечить развитие пяти морских портов.