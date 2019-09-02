Обещания нового премьера: выполнить капремонт 24 тысяч километров дорог

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил привести стандарты строительства и ремонта автодорог в Украине к европейским нормам до 1 ноября 2019 года.

Правительство ставит задачу выполнить ремонт 24 тыс. км украинских дорог и покрыть качественным скоростным интернетом всю территорию Украины.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

«24 тыс. км дорог нужно привести в нормальное состояние, когда их можно будет эксплуатировать,... конечно 15 аэропортов, минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю Украину качественным скоростным интернетом, это тоже обязательно», - отметил Гончарук.

Глава государства, в свою очередь, поручил привести стандарты строительства и ремонта автодорог в Украине к европейским нормам до 1 ноября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 33,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Справка УНИАН. Общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км, из которых только 50 тыс. км дорог государственного значения, за которые несет ответственность «Укравтодор». За 120 тыс. км дорог местного значения, которые соединяют между собой села и села с районными центрами, с 1 января 2018 года отвечают областные госадминистрации.