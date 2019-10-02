Администрация морпортов хочет сократить треть своих сотрудников

Оптимизация численности работников админаппарата АМПУ станет первым этапом, который должен завершиться в течение 2020 года.

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" планирует сократить численность своих работников почти на 30% с целью оптимизации административных расходов.

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Как сообщила пресс-служба АМПУ, оптимизация численности персонала - это системная работа, которая ведется на предприятии в течение последних трех лет, и за это время численность работников АМПУ сократилась более чем на 800 единиц.

"Вопросы оптимизации очень сложные, ведь мы говорим о людях, наших сотрудниках. Каждый конкретный случай требует отдельного решения. Но нам нужно повышать эффективность бизнес процессов и оптимизировать расходы. Поэтому, этот процесс будет продолжаться, в первую очередь, на уровне административного аппарата", - цитирует пресс-служба руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса.

По его словам, стратегия развития Администрации морпортов Украины, предусматривающая проведение корпоратизации предприятия, определена как приоритет и наблюдательным советом АМПУ, и Министерством инфраструктуры Украины.

"Для этого АМПУ необходимо иметь, в частности, и максимально эффективную структуру персонала. Снижение административных расходов на ее содержание будет способствовать увеличению конкурентоспособности украинских портов, обеспечивать дальнейшую прозрачную деятельность предприятия и развитие отрасли для государства, как собственника, и портового сообщества, как пользователя услуг в портах и источника поступления портовых сборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оптимизация численности работников административного аппарата АМПУ на центральном уровне станет первым этапом, который должен завершиться в течение 2020 года.

"Процесс будет происходить в соответствии с действующим законодательством Украины в рамках социального диалога. Следующим этапом станет реорганизация филиалов предприятия путем создания сетевых администраций морских портов по региональному принципу, по примеру некоторых европейских стран. Слияние обособленных подразделений, во избежание дублирования функций, и, как следствие, оптимизация численности административного аппарата малых и больших портов, позволят достичь соответствующего сокращения расходов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках процесса оптимизации затрат АМПУ будет продолжен вывод неосновных производственных функций на аутсорсинг, что позволит улучшить качество предоставления услуг и сократить текущие расходы, а также передача непрофильных активов АМПУ местным общинам или на приватизацию.

"В течение последних трех лет за счет передачи восьми таких объектов другим владельцам АМПУ удалось сократить расходы на содержание объектов в среднем на 17 миллионов гривень в год, уменьшить численность персонала государственного предприятия и одновременно сохранить за работниками их рабочие места у другого работодателя", - говорится в сообщении.

В АМПУ отметили, что для смягчения неблагоприятных последствий оптимизации численности персонала Администрация морпортов разрабатывает возможности перепрофилирования (переквалификации) работников, которые подлежат увольнению, и обеспечение их занятости в других сферах.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Черноморск" и порт "Пивденный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия".

Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.