Мининфраструктуры уволило глав трех морпортов в Одесской области

Уволены руководители Одесского, Белгород-Днестровского портов и порта "Черноморск".

Министерство инфраструктуры Украины уволило директоров трех государственных морпортов в Одесской области.

Читайте такжеКабмин решил передать частникам порты "Херсон" и "Ольвия"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В частности, от исполнения обязанностей освобождены директора госпредприятий – Одесский морской торговый порт, Белгород-Днестровский морской торговый порт и морской порт "Черноморск".

"30 сентября уволен Виктор Войтко из Одесского порта. Планируем наводить порядок, будем менять все те кулуарные договоренности, которые были в портовой отрасли – "смотрящие", династии… Войтко – просто пример. "Джихад" устроим очень многим", - заявил Криклий.

Он также отметил, что государство не является эффективным собственником. Поэтому министерство возлагает надежды на концессионные проекты.

"Но это не значит, что мы не будем реагировать на действия менеджмента портов, которые вызывают убытки государственных предприятий. Войтко входит в топ-10 рейтинга руководителей государственных компаний с самой высокой заработной платой, при этом финансовое состояние предприятия вызывает вопрос", - заявил глава министерства.

В пресс-службе Мининфраструктуры добавили, что Войтко руководил Одесским портом с 24 ноября 2017 года. За 2018 год фактический фонд его заработной платы составил 5,2 миллиона гривень, в том числе должностной оклад – 1,4 миллиона гривень, другие стимулирующие выплаты согласно коллективному договору – 3,8 миллиона гривень.

Среднемесячная заработная плата этого руководителя за 2018 год составила – более 439, 991 тысячи гривень.

"Таким образом, по величине фонда оплаты труда руководитель Одесского порта занял шестое место среди крупнейших государственных компаний, опередив ГП МА "Борисполь", АО "Укрпочта", ГП "Администрация морских портов Украины", - заявили в пресс-службе.

При этом за период руководства Войтко значительно ухудшены финансово-экономические показатели деятельности порта.

В частности, несбалансированность доходов и расходов негативно повлияла на показатели хозяйственной деятельности предприятия и привела к уменьшению и невыполнению плана чистого финансового результата: с 303,2 миллиона гривень в 2016 году до 19,2 миллиона гривень в 2018 году (при плане 119, 3 миллиона гривень) и к ущербу 55,1 миллиона гривень за 6 месяцев 2019 года.

Отмечается, что у предприятия отсутствуют утвержденные в установленном порядке финансовые планы на 2019 и 2020 годы.

Деятельность руководителей портов "Черноморск" и Белгород-Днестровский также признана не соответствующей требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли.