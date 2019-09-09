Porsche запустила выпуск своего первого электрокара на «заводе будущего»

Компания начала серийное производство электрического спорткара Taycan на новом предприятии в Германии.

В понедельник, 9 сентября, Porsche запустила серийное производство своего первого товарного электрокара — Taycan.

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Выпуск модели наладили на новом предприятии в Цуффенхаузене, который в компании называют «заводом будущего», сообщает Autonews.

Строительство производственной площадки началось в 2015 году — вскоре после премьеры прототипа электромобиля Porsche Mission E. Для строительства предприятия использовали около 35 000 тонн стали — примерно столько же, сколько необходимо для выпуска 140 тыс. купе 911 (поколения 991). Общая площадь помещений составила 170 000 кв. метров.

В новых производственных помещениях используется электроэнергия из возобновляемых источников, а для внутренних перевозок используется исключительно электрическая техника.

Напомним, Porsche Taycan был представлен 4 сентября на специальных мероприятиях, состоявшихся в Канаде, Германии и Китае. Новинку укомплектовали двумя электромоторами (на передней и задней оси), которые обеспечивают полный привод и сочетаются со специальной двухдиапазонной коробкой передач.

На момент запуска Porsche Taycan представлен в двух топовых модификациях — Turbo и Turbo S. Агрегаты последней при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 лошадиную силу (560 киловатт). Суммарная мощность двигателей версии Turbo составляет 680 л. с. (500 кВт), что позволяет электрокару ускоряться с места до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость обеих модификаций — 260 км в час.