Скоростные трассы в Украине начнут строить по-новому

Новые дороги будут проектироваться с суженой крайней левой полосой и расширенной остановочной для более безопасного движения.

В Украине с 1 сентября вступили в силу новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования, которые предусматривают обязательное сужение крайних левых полос и расширение остановочной полосы на дорогах высших категорий (І-ІІ категорий), что будет способствовать более безопасному движению.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

"Мы внедрили европейскую практику сужения крайних левых полос на трассах. Таким образом, водители будут более внимательными за рулем и ДТП будет меньше", – цитирует пресс-служба замминистра Льва Парцхаладзе.

В частности, левые полосы на дорогах первой категории будут сужены до 3,5 метра вместо 3,75 метра, где ранее помещались две машины и возрастал риск ДТП. Остановочные полосы будут расширены на дорогах первой и второй категорий – до 3 метров вместо 2,5 метра, что обезопасит стоянку грузового транспорта.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров осуществить капитальный ремонт 24 тысячи километров украинских дорог.

По данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 33,4 миллиарда гривень на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.