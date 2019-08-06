УЗ восстановила движение пригородных поездов на Донбассе, которые не курсировали 5 лет

Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал «Укрзализныци» - «Донецкая железная дорога» совместно со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру.

Акционерная компания «Укрзализныця» восстановила движение пригородных поездов на участке Мелитополь – Южнодонбасская, которое не осуществлялось с 2014 года. Как сообщила пресс-служба компании, железнодорожники восстановили движение 4 августа.

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«Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал «Укрзализныци» - «Донецкая железная дорога» совместно со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года», - говорится в сообщении.

По словам директора регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергея Бугаева, железнодорожники осознают большое социальное значение пригородных перевозок на Донбассе, особенно на территориях, находящихся вблизи линии разграничения.

«Год назад «Укрзализныця» запустила в Донецкой области обновленные пригородные электропоезда Мариуполь - Волноваха, а сегодня мы восстановили движение на участке Волноваха - Южнодонбасская», - цитирует пресс-служба Бугаева.

Отмечается, что на участке Мелитополь – Южнодонбасская будут курсировать четыре пригородных поезда.

В частности, поезд № 6162 Мариуполь - Волноваха курсирует в сообщении Мариуполь - Южнодонбасская. Отправка со станции Мариуполь в 05:25, Сартана - 05:45-05:46, Асланово - 06:04-06:05 Кальчик - 06:18-06:19 Карань - 06:48-06:49, Волноваха - 07:15-07:18 Велико-Анадоль - 07:39-07:40, прибытие на станцию Южнодонбасская в 07:50.

Поезд № 6105 Волноваха - Мариуполь курсирует в сообщении Южнодонбасская - Мариуполь. Отправка со станции Южнодонбасская в 08:05, Велико-Анадоль - 08: 16-08:17 Волноваха - 08:37-08:45, Карань - 09:11-09:12 Кальчик - 09:41-09:42 , Асланово - 09:55-09:56, Сартана - 10:13-10:14, прибытие на станцию Мариуполь в 10:39.

Поезд № 6108 Мариуполь в сочетании Мариуполь - Южнодонбасская. Отправка со станции Мариуполь в 17:19, Сартана - 17:44-17:45, Асланово - 18:03-18:04 Кальчик - 18:17-18:18 Карань - 18:47-18:48, Волноваха - 19:14-19:19 Велико-Анадоль - 19:39-19:40, прибытие на станцию Южнодонбасская в 19:50.

Поезд № 6181 Волноваха - Мариуполь в сочетании Южнодонбасская - Мариуполь. Отправка со станции Южнодонбасская в 20:05, Велико-Анадоль - 20:15-20:16 Волноваха - 20:36-20:38, Карань - 21:04-21:05 Кальчик - 21:34-21:35 , Асланово - 21:48-21:49, Сартана - 22:07-22:08, прибытие в Мариуполь в 22:33.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" 30 марта запустила новый ночной поезд №10/9 Киев-Мариуполь.