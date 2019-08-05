Tesla вернула бесплатную зарядку для новых покупателей электрокаров

В компании наверняка рассчитывают таким образом увеличить продажи электромобилей.

Компания Tesla официально объявила о возвращении бесплатной зарядки электромобилей Model S и Model X на фирменных зарядных станциях. Предложение распространяется на новых покупателей. Анонс последовал после публикации финансового отчета Tesla, который продемонстрировал снижение темпа продаж электромобилей и убыток в размере 408 миллионов долларов.

Читайте такжеВ электрокарах Tesla будут показывать видео с YouTube и Netflix

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В компании наверняка рассчитывают таким образом увеличить продажи электромобилей, что необходимо для выравнивания ситуации. Отметим, что после публикации отчета с рекордными объемами поставок электромобилей, но и незапланированно большими убытками, акции Tesla в буквальном смысле рухнули с 265 долларов до 232 долларов (на данный момент, спустя полторы недели, их стоимость остается примерно на том же уровне 234 доллара)", - говорится в сообщении.

Напомним, что Tesla использовала бесплатную зарядку электромобилей Model S и Model X как дополнительный повод привлечь новых покупателей к своей продукции. Программа действовала до января 2017 года, после чего условия были заметно ухудшены - новые покупатели получали только 400 кВт энергии в год (порядка 1600 км пробега), после чего им приходилось платить за дальнейшую зарядку. Какое-то время также действовала реферальная программа для тех, кто убедил друзей и знакомых приобрести электромобиль Tesla.

Пока неизвестно, сколько продлится данная акция, так что всем желающим воспользоваться ей, стоит поспешить. Кстати, владельцы более дешевой Tesla Model 3 были изначально лишены бесплатной зарядки на станциях Supercharger, в отличие от обладателей моделей S и X.