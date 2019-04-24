Tesla модернизировала Model S и Model X

Модернизированные электромобили получили улучшенные электромоторы, что позволило увеличить запас хода комплектаций Long Range на 10% без изменений в батарее на 100 кВт/ч.

Компания Tesla обновила седан Model S и кроссовер Model X, которые получили технические доработки.

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По заявлению американского автопроизводителя, модернизированные электромобили получили улучшенные электромоторы, что позволило увеличить запас хода комплектаций Long Range на 10% без изменений в батарее на 100 кВт/ч, пишет kommersant.

Среди других изменений названо увеличение мощности и крутящего момента, уменьшение времени зарядки аккумуляторов, поддержка новой зарядной станции повышенной мощности Supercharger V3 и адаптивная подвеска.

Производство модернизированных Tesla Model S и Tesla Model X начнется в конце апреля. Клиентам, заказавшим модели в исполнении Performance до обновления, компания бесплатно проапгрейдит их машины до версии Ludicrous Mode.