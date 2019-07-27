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Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта из-за празднования крещения Киевской Руси (схема)

21:52, 27 июля 2019
Транспорт
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На некоторых центральных улицах столицы ограничат движение транспорта / фото Патрульная полиция Украины

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украина в Facebook.

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«В воскресенье, 28 июля, с 7:00 до 13:30 в связи со вторым днем празднования крещения Киевской Руси-Украины на некоторых центральных улицах столицы ограничат движение транспорта. Движение через Владимирский проезд будет перекрыто с 6 часов утра», - отметили в ведомстве.

В полиции просят водителей учитывать эту информацию при выборе своего маршрута движения.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата проводила многотысячный крестный ход, посвященный крещению Киевской Руси-Украины. Движение транспорта по некоторым центральным улицам было перекрыто. Было также изменено движение общественного наземного транспорта.

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Теги: #Киев#день Крещения Киевской Русипогода в Киеве