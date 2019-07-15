цей матеріал доступний українською

Жители Буковины заблокировали движение фур: требуют ремонта дороги (видео)

14:08, 15 июля 2019
Транспорт
267 0
Дорога на Буковине буквально "утонула" в ямах / фото ТСН.ua

Читайте такжеВ Украине открыли 12 километров новой бетонной дороги (фото)

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Полсотни людей стоят на обочине и останавливают все грузовики. Пропускают только легковушки и общественный транспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что требования протестующих - капитальный ремонт трассы, которая утонула в ямах.

"Дорога пролегает через Черновцы, и ехать по ней, утверждают протестующие, из-за выбоин стало невозможно", - подчеркивает издание.

Подробнее можно узнать из видеоматериала:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ремонт дорог#ремонт дорог в Украине#Буковина