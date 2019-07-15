Жители Буковины заблокировали движение фур: требуют ремонта дороги (видео)
14:08, 15 июля 2019Транспорт
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Дорога пролегает через Черновцы, и ехать по ней, утверждают протестующие, из-за выбоин стало невозможно.
Дорога на Буковине буквально "утонула" в ямах / фото ТСН.ua
На Буковине активисты тормозят движение по трассе международного значения Доманово - Тереблечье, ведущей к границе с Румынией.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Полсотни людей стоят на обочине и останавливают все грузовики. Пропускают только легковушки и общественный транспорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что требования протестующих - капитальный ремонт трассы, которая утонула в ямах.
"Дорога пролегает через Черновцы, и ехать по ней, утверждают протестующие, из-за выбоин стало невозможно", - подчеркивает издание.
Подробнее можно узнать из видеоматериала:
Люди блокують рух фур на Буковині через дуже пошкоджену дорогу
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