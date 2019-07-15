Жители Буковины заблокировали движение фур: требуют ремонта дороги (видео)

Дорога пролегает через Черновцы, и ехать по ней, утверждают протестующие, из-за выбоин стало невозможно.

На Буковине активисты тормозят движение по трассе международного значения Доманово - Тереблечье, ведущей к границе с Румынией.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Полсотни людей стоят на обочине и останавливают все грузовики. Пропускают только легковушки и общественный транспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что требования протестующих - капитальный ремонт трассы, которая утонула в ямах.

"Дорога пролегает через Черновцы, и ехать по ней, утверждают протестующие, из-за выбоин стало невозможно", - подчеркивает издание.

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