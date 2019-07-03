На дороги в следующем году могут выделить 75 миллиардов

Глава правительства напомнил, что за два года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тысяч километров дорог, а объем финансирования работ увеличивался из года в год.

Кабинет министров при формировании проекта государственного бюджета Украины на 2020 год будет предлагать увеличить объем финансирования работ по ремонту и строительству дорог до уровня не менее 75 миллиардов гривень.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочего визита в Житомирскую область.

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 миллиардов гривень. Это позволит еще больше увеличивать объем строительства качественных дорог", - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

Глава правительства напомнил, что за два года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тысяч километров дорог, а объем финансирования работ увеличивался из года в год.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 34,4 миллиарда гривень на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.