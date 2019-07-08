Частный самолет из Ниццы сделал пять кругов над Харьковом и улетел в сторону Киева

В аэропорту прокомментировать маневры чартера UTS155 не смогли.

В понедельник, 8 июля, над Харьковом кружил частный самолет из Ниццы.

Об этом говорят данные сайта Flightradar24, который мониторит передвижения воздушных судов.

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Согласно данным ресурса, рейс UTS155 около 14:00 вылетел из французского города. Достигнув Харькова, самолет сделал пять кругов над городов, после чего развернулся и полетел в сторону Киева. Стоит отметить, что рейс является не регулярным, а чартерным. Самолет Beech B300 Super King Air 350 рассчитан на 9-11 пассажиров. В аэропорту Харькова прокомментировать маневры UTS155 не смогли, пишет NewsRoom Kharkiv.

"В связи с тем, что это чартерный рейс, у нас нет о нем информации. К нам сообщений о нем не поступало. Прямого авиасообщения между Монако и Харьковом нет, а посадку он не запрашивал. Несмотря на погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме", - рассказала менеджер по маркетингу Алина Печерица.