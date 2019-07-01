В Киеве ввели новые парковочные талоны

Новые талоны имеют другой цвет, защитную голограмму и идентификационный номер.

В Киеве с 1 июля начали действовать парковочные талоны нового образца.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна.

"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный идентификационный номер", - отметил Давтян.

В КГГА напоминают, что талон на месяц для всех зон стоит 630 гривень, в II и III зоне - 441 гривня, в III зоне - 315 гривень. Абонемент на квартал - 1465 гривень с возможностью пользования любой парковочной площадки предприятия в течение трех месяцев.

Купить талоны можно:

онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";

онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;

в киосках "Союзпечать", перечень адресов - по ссылке;

непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис".

Согласно правилам использования парковочного талона, в свободную графу на лицевой стороне надо вписать госномер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду (на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида).