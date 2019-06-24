Железнодорожникам повысят зарплаты

"Укрзализныця" с 1 июля повысит на 10% оклады и часовые тарифные ставки более 250 тыс. своих работников.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 1 июля повысит на 10% оклады и часовые тарифные ставки более 250 тыс. работников ведомства. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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«Практически 1,5 млрд грн выделяем на повышение заработной платы железнодорожникам. Это решение приняли правлением сегодня, и оно вступает в действие уже с 1 июля. На 10% повышаем оклады и часовые тарифные ставки более 250 тысячам работникам», - написал он.

При этом Кравцов отметил, что увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей).

«Средняя зарплата в компании - выше средней по Украине на 20%. Это около 10 500 грн. Можно много спорить относительно этой цифры, но в отдельных городах оплата в разы выше, чем могут предложить другие предприятия в регионах», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в мае Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины проводил акцию протеста возле здания Кабинета министров с требованием повысить зарплату для железнодорожников в 2019 году на 25%, а также с требованием господдержки и уменьшения налоговой нагрузки на «Укрзализныцю».

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.