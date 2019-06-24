УЗ должна до 2025 года получить 110 французских электровозов Alstom

Лавренюк отметил, что большой межправительственный проект предусматривает локализацию производства и техническое обслуживание в Украине с привлечением украинских предприятий.

Акционерная компания "Укрзализныця" должна до 2025 года получить 110 локомотивов с тяговым электродвигателем французской машиностроительной компании Alstom.

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Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook, об этом шла речь в ходе переговоров с послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон, атташе по экономическим вопросам посольства Французской Республики в Украине Винсентом Пренго и старшим вице-президентом французской машиностроительной компании Alstom Филиппом Дельором.

"Стратегическим для УЗ является обновление железнодорожного парка на 495 локомотивов до 2029 года. Первые 110 украинско-французских локомотивов с тяговым электродвигателем должны стать на рельсы украинской железной дороги до 2025 года", - написал он.

Лавренюк отметил, что большой межправительственный проект предусматривает локализацию производства и техническое обслуживание в Украине с привлечением украинских предприятий.

"Сейчас мы рассматриваем несколько локаций для совместного производства, в частности - Запорожский электровозоремонтный завод и Львовский локомотиворемонтный завод", - отметил он.

Лавренюк напомнил, что меморандум между Alstom и "Укрзализныцей" был подписан еще 19 сентября 2018 года.

"Таким образом, мы официально закрепили сотрудничество по предоставлению и обслуживанию электрических локомотивов, которые являются одними из самых современных, экологичных и экономичных в своем классе", - отметил он.

По словам Лавренюка, следующим этапом станет договор на уровне президентов и правительств Украины и Франции.

"Вместе с министром финансов Оксаной Маркаровой сейчас ведем переговоры с французскими коллегами, чтобы получить лучшие условия от казначейства и кредиторов. Это мощный и амбициозный проект для развития украинской инфраструктуры, создания тысяч новых рабочих мест, развития новых железных маршрутов и привлечение сотни миллионов евро в экономику Украины", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с компаниями-производителями железнодорожного транспорта Alstom и CRRC относительно покупки электровозов.