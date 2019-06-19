АМКУ разоблачил сговор двух компаний "Укрбуда" на тендере по реконструкции Шулявского моста

Компания "Северо-украинский строительный альянс" оштрафована на 56 млн гривен, а ООО "Спецстрой-Плюс" - на 56 млн гривень.

Антимонопольный комитет Украины провел расследование, которое показало, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту стоимостью 600 миллионов гривен компания "Северо-украинский строительный альянс" выиграла с вопиющими нарушениями.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на АМКУ.

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Отмечается, что решение принимала временная админколлегия Антимонопольного комитета под руководством председателя АМКУ Юрия Терентьева, в состав которой вошли Нижник Н. и Хмельницкий А.

Организатором тендерного конкурса было столичное КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

АМКУ установил, что конкурс был проведен с многочисленными нарушениями, а два его "финалиста", компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс" (обе входят в корпорацию "УКРБУД"), действовали в сговоре.

Кроме поддельных документов у одного из фигурантов расследования, АМКУ также установил, что указанные компании:

выполняли работы для одних и тех же генподрядчиков, которые являются членами той же корпорации;

находятся по одному адресу;

совместно используют средства связи;

имеют общих работников;

используют одинаковый IP-адрес для налогового отчета и для вхождения в электронные кабинеты системы "Клиент-Банк";

оказывали финансовую помощь друг другу;

предоставили одинаковые письма банка вместо банковских гарантий;

банковские гарантии и письма, предоставленные одним банком в один день и с последовательной регистрационной нумерацией;

предоставили документы, имеющие общие особенности в оформлении;

синхронно действовали во времени.

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Основываясь на совокупности собранных доказательств, 19 июня 2019 года АМКУ за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, оштрафовал ООО "Северо-украинский строительный альянс" на 56 млн гривень, а ООО "Спецстрой-Плюс" - на 56 млн гривень. Установление нарушения закона автоматически лишает эти компании права участия в публичных закупках на 3 года.

В мае Комитет уже штрафовал эти же компании за другие сговора на торгах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и реконструкции гимназии им. Бойченко. Тогда штраф составил около 150 млн гривен.

Как известно, 27 февраля 2017 года в Киеве частично обвалился Шулявский мост. В результате обвала никто не пострадал. Ремонтные бригады оперативно восстановили поврежденную часть путепровода. В мае в КГГА сообщили, что экспертами определен финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода.

Объект планировали реконструировать за 12 месяцев, стоимость проекта оценили в 400 миллионов гривен. Предполагалось, что после реконструкции Шулявский путепровод станет современной магистралью с достаточно высокой пропускной возможностью. Однако работы на путепроводе так и не начали. 18 апреля 2018 года городской председатель Виталий Кличко заявил, что власти города планируют начать ремонт "уставшего" Шулявского моста, ориентировочная стоимость работ составит около 1,5 млрд гривен.

В мае общественные активисты призвали КГГА и Кличко пригласить независимых экспертов и провести новый конкурс на проект реконструкции путепровода. В КГГА заявили, что утвержденный проект реконструкции отвечает современным требованиям и оптимизирует транспортное движение на этом участке.