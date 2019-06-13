BMW рассекретил новый универсал (фото)

Публичная премьера автомобиля состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.

Компания BMW рассекретила 3-Series нового поколения в кузове «универсал». Публичная премьера автомобиля состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне. После этого новинка поступит в продажу в Европе.

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Линейку двигателей универсал позаимствовал у одноименного седана. В нее вошли новые четырехцилиндровые двухлитровые наддувные агрегаты, развивающие 184 (версия 320i) и 258 л.с. (версия 330i). Дизельная гамма представлена двухлитровыми моторами мощностью 150 (318d) и 190 л.с. (320d), а также 265-сильным трехлитровым шестицилиндровым агрегатом (330d).

Кроме этого, новинка получила версию M340i с 3,0-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 375 лошадиных сил. В следующем году универсал также обзаведется гибридной модификацией, пишет Autonews.

Новинка оснащается восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Для начальных дизельных агрегатов предлагается шестиступенчатая механическая трансмиссия. Водителю доступны динамический круиз-контроль, функция Start/Stop, переключатель режимов движения и сигнализация аварийного сближения при парковке. Базовые версии машины поступят в продажу с передним приводом. Опционально доступна система полного привода XDrive.

Автомобиль вырос в габаритных размерах по сравнению с одноименным седаном. Задний ряд может складываться в пропорции 40: 20: 40.﻿ В этом случае размер багажного отделения составит 1510 литров. Универсал, как и седан, отличается от предшественника более спортивной внешностью, а также отсутствием фирменного «изгиба Хоффмайстера», от которого дизайнеры решили отказаться.

Премьера новой BMW третьей серии состоялась 2 октября на автосалоне в Париже. Седан стал первой моделью марки с «умными» амортизаторами.