Вопрос корпоратизации аэропорта «Борисполь» решили отложить

По словам гендиректора аэропорта, решили остановиться пока на внедрении корпоративного управления.

Вопрос корпоратизации Международного аэропорта «Борисполь» решили отложить в сторону и остановиться на уровне внедрения корпоративного управления.

Читайте такжеКабмин утвердил новый набсовет "Борисполя"

Об этом сообщил генеральный директор «Борисполя" Павел Рябикин на пресс-конференции.

"Окончательного решения правительства по вопросу корпоратизации "Борисполя" нет, но на уровне Мининфраструктуры в ходе всех консультаций, которые длились порядка полугода, решили пока что вопрос корпоратизации отложить в сторону и остановиться на уровне внедрения корпоративного управления в аэропорту", - заявил он.

По словам Рябикина, вопрос корпоратизации не имеет сегодня окончательного решения.

«Проблема в том, что основная часть имущества аэропорта "Борисполь" относится к разряду имущества, не подлежащего ко внесению в уставные фонды и не подлежащего приватизации, это в первую очередь весь аэродром. Если сопоставить стоимость этих позиций с тем, что может быть передано в корпоратизацию - соотношение составляет где-то три к одному», - отметил он.

Рябикин подчеркнул, что в теории это можно решить методом отдельного закона, как это было сделано по "Укрзализныце", или же внедрить элементы корпоративного управления, но пока оставить статус госпредприятия.

"Корпоратизация с таким большим количеством имущества, не попадающего в предприятие, вызовет необходимость создания уже двух предприятий, одно из которых будет управлять той частью имущества, которая не может быть приватизирована, второе - терминалами. И в дальнейшем это может создать проблемы, к примеру, с привлечением кредитов европейских финансовых институтов", - заявил гендиректор аэропорта.

В то же время, Рябикин подчеркнул, что такой орган как наблюдательный совет - очень нужен предприятию.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».