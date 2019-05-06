BMW показала новую четырехдверную «восьмерку» и назвала дату премьеры

Европейские продажи четырехдверной версии новой 8-Series под названием Gran Coupe начнутся осенью этого года.

Компания BMW представит четырехдверную версию новой 8-Series под названием Gran Coupe в конце июня на специальном мероприятии в Мюнхене. Продажи автомобиля в Европе стартуют в сентябре нынешнего года.

Читайте такжеАвтосалон в Нью-Йорке: главные новинки (фоторепортаж)

Также баварцы опубликовали первое тизерное изображение новинки. Судя по снимку, дизайн машины будет повторять одноименное купе, которое представили ранее. Автомобиль получит увеличенную колесную базу, большие колесные диски и серьезные изменения в интерьере, пишет Autonews.

Четырехдверка получит 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8 с отдачей 530 лошадиных сил. С таким двигателем до «сотни» купе разгоняется за 3,7 секунды. Также клиентам, скорее всего, предложат 3,3-литровый дизельный агрегат с шестью цилиндрами. Мощность мотора составит 320 лошадиных сил. Также ожидается «заряженная» версия Gran Coupe. Мощность такой модификации составит около 600 лошадиных сил.

Производство купе 8-Series ведется на предприятии в Нижней Баварии. На этом же заводе уже выпускаются семейства 5-Series и флагманский седан 7-Series нового поколения. Впоследствии на одну линию с купе встанет модификация с кузовом «кабриолет», а также четырехдверная версия Gran Coupe.