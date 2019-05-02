На Житомирщине из-за акции протеста на международной трассе М-21 образовались большие пробки (фото)

Протестующие требовали немедленно провести качественный аварийный ремонт дороги, а также установить стационарный пункт габаритно-весового контроля.

Сегодня в Черняхове Житомирской области протестующие перекрывали трассу международного значения М-21 ”Выступовичи - Могилев-Подольский”, в результате чего на дороге образовались большие пробки.

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Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, которая длилась несколько часов, двигались по нерегулируемому пешеходному переходу.

Протестующие требовали немедленно провести качественный аварийный ремонт этой дороги, как обещалось властями ранее, а также установить стационарный пункт габаритно-весового контроля.

На месте происшествия присутствовали правоохранители. Также присутствуют во время акции руководители Службы автодорог в Житомирской области подтвердили, что эта трасса действительно требует немедленного ремонта. После встречи с чиновниками участники акции разблокировали дорогу и разошлись.

Как сообщал УНИАН, в течение 2018 и 2019 годов на Житомирщине планировали отремонтировать международную трассу ”Выступовичи - Могилев-Подольский.” ”В течение 2018-2019 годов мы будем все делать для того, чтобы международная трасса М-21 ”Выступовичи - Могилев-Подольский” имела вид европейской дороги”, - обещали в облгосадминистрации.

***Трасса М 21 - автомобильный путь международного значения на территории Украины, Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский — граница с Молдовой. Проходит по территории Житомирской и Винницкой областей. Является частью европейского маршрута E583.