Рада одобрила в первом чтении законопроект по общему транзиту со странами ЕС

Принятие документа позволит уменьшить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу проект закона о режиме общего транзита, который позволит Украине применять европейские транзитные правила и использовать единую таможенную декларацию, что ускорит и удешевит процесс перемещения товаров.

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За принятие данного решения проголосовали 234 народных депутата из 342 присутствующих, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя данный законопроект, заместитель министра финансов Сергей Верланов отметил, что принятие документа позволит уменьшить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.

В свою очередь, украинская таможня будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы, что позволит анализировать операции на предмет их рискованности.

Верланов также отметил, что целью принятия документа является имплементация положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

"На сегодня Конвенция о процедуре общего транзита – это 35 стран европейского региона, которые внедрили единые для всех правила транзитных перевозок товаров с использованием общего IT-продукта. Бизнес сможет использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров через все границы стран-участниц конвенции без задержек. Государство получит в режиме онлайн обмен таможенной информацией со всеми 35-ю странами, что позволит повысить эффективность использования системы анализа рисков", - отметил замминистра финансов.

Справка УНИАН. Присоединение к общей транзитной системе позволит ускорить и усовершенствовать таможенные процедуры в отношении товаров, перемещаемых через украинскую-европейскую границу, уменьшит расходы на трансграничную торговлю товарами со странами Европы, создаст условия для выхода национальных компаний на рынки европейских стран, а также позволит более эффективно противодействовать попыткам таможенного мошенничества.