СМИ узнали, кто возглавит налоговую и таможню
Первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов по результатам конкурса займет должность главы Государственной таможенной службы.
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Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источники в правительстве и налоговой.
По этим данным, налоговую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов, а его заместителем станет Евгений Бамбизов, который сейчас находится на посту заместителя главы ГФС с приставкой "и.о.".
Конкурс закончится 23 апреля.
Напомним, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила по три претендента на посты руководителей государственных налоговой и таможенной служб. Кандидатами на пост главы налоговой службы стали замминистра финансов Сергей Верланов, исполнительный директор компании «Стандарт-аудит» Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.
Кандидатами на пост главы таможенной службы стали проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации «Центр развития цифровой экономики» Андрей Саварец.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.
По информации Нацагентства Украины по вопросам государственной службы, документы для участия в конкурсе на должности руководителей налоговой и таможенной служб подали по 7 кандидатов.
Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.