Audi сократила выпуск электрокаров e-tron из-за нехватки батарей

Немецкая компания испытывает трудности из-за задержек поставок аккумуляторов LG и электромоторов, выпускаемых в Венгрии.

Компания Audi существенно сократила прогноз по объему производства электрического кроссовера e-tron на своем предприятии в Бельгии в связи с нехваткой комплектов аккумуляторов.

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Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает The Brussels Times, передает Autonews.

Предполагаемый объем выпуска электрокара e-tron в 2019 г. сократили более чем на 10 тыс. единиц — до 45,2 тыс. машин. Кроме того, немцы были вынуждены перенести на следующий год старт производства еще одной электрической модели — e-tron Sportback.

Причиной стала задержка поставок батарей компанией LG, продукцией которой также пользуются многие другие производители электрических машин. Плюс ко всему в связи со своей доминирующей позицией на рынке фирма LG увеличила стоимость самих аккумуляторов.

В то же время у Audi проблемы с поставками электромоторов, собираемых на предприятии в венгерском Дьере, где недавно прошла массовая забастовка. Сейчас время работы завода сократилось с восьми до шести часов в день, а в скором времени предприятие должно перейти на четырехдневную рабочую неделю.

В связи с сокращением объемов производства время ожидания покупателями электрокара Audi e-tron увеличивается на два месяца — до шести-семи месяцев.