После завершения дебатов все станции киевского метро работают в обычном режиме

Ранее три станции Киевского метро закрыты из-за дебатов кандидатов в президенты.

По состоянию на 21:05 все станции киевского метро работают в обычном режиме.

Читайте такжеДебаты Порошенко и Зеленского: о чем говорили кандидаты в президенты (фото, видео)

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевского метрополитена.

«Все станции метро и пересадки работают в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, три станции Киевского метро закрыты из-за дебатов кандидатов в президенты.