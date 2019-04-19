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После завершения дебатов все станции киевского метро работают в обычном режиме

21:54, 19 апреля 2019
Транспорт
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Все станции метро работают в обычном режиме / УНИАН

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Об этом сообщается в Telegram-канале Киевского метрополитена.

«Все станции метро и пересадки работают в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, три станции Киевского метро закрыты из-за дебатов кандидатов в президенты.

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Теги: #Порошенко#дебатыпогода в Киеве