Из-за дебатов в Киеве закрыли три станции метро

Станции метро возле НСК "Олимпийский" закрыты на вход и на выход.

Три станции Киевского метро закрыты из-за дебатов кандидатов в президенты.

Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Так, станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого" не работают на вход и выход пассажиров.

Вместе с тем отмечается, что пересадочные узлы между станциями "Дворец спорта" и "Льва Толстого" продолжают работать.

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"По предварительным данным в обычном режиме станции заработают поздно вечером", - добавили в КП "Киевский метрополитен".

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в метрополитене заявили, что в связи с проведением 19 апреля дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" ожидается особый режим работы станций метро с 18.00 до 19.00. На станции "Площадь Льва Толстого" будет работать только один эскалатор на выход - возможно скопление людей. Станция "Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход. Станция "Дворец спорта" будет работать без ограничений.

"До и после события возможно ограничение на вход на всех станциях. Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - отметили в метрополитене.

На входе на НСК "Олимпийский" будут установлены рамки с металлоискателями и будет осуществляться поверхностный осмотр граждан. В МВД ожидают, что на дебаты придут до 60 тысяч граждан.