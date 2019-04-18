Hyundai представил свой самый дешевый кроссовер (фото)

Компактный кроссовер Venue ориентирован на молодежную аудиторию и в будущем станет глобальной моделью бренда.

Компания Hyundai рассекретила свой новый компактный кроссовер Venue, который стал самым маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда. Публичная премьера автомобиля состоялась в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

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В модельном ряду Hyundai новинка заняла место на ступень ниже Creta, пишет Autonews.

Машина ориентирована на молодежную аудиторию и в будущем должна стать глобальной моделью бренда. Старт продаж Venue запланирован на четвертый квартал нынешнего года. Цены на автомобиль будут названы позднее.

Длина кроссовера составляет 4036 мм, ширина — 1770 мм, а высота — 1564 миллиметра. Размер колесной базы равен 2520 миллиметрам. Объем багажного отделения у Venue составляет 530 литров. При сложенных креслах второго ряда этот показатель увеличивается до 903 литров. Дизайн кроссовера получил черты Santa Fe и Kona. Автомобиль комплектуется хромированной решеткой радиатора в стиле Kona, светодиодной оптикой необычной формы, а также 15- или 17-дюймовыми колесными дисками на выбор. Клиентам предложат кузов в двухцветном исполнении с контрастной крышей.

Новинка оснащается мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, 8-дюймовым сенсорным дисплеем, навигационной системой и камерой заднего вида. Водителю доступны система аварийного торможения, система мониторинга слепых зон, система помощи при парковке и система удержания полосы движения.

Кроссовер укомплектовали 1,6-литровым бензиновым мотором. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Мощность силовой установки Venue не называется. Кроссовер предлагается только с безальтернативным передним приводом.