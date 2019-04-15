В Украине с 24 мая начнут штрафовать владельцев "евроблях": юрист дал несколько советов водителям

Владельцев нерастаможенных авто призывают избавиться от "евроблях" до окончания периода растаможки.

В Украине с 24 мая начнут штрафовать владельцев "евроблях". При этом есть несколько условий, при которых взыскание будет отличаться от нескольких тысяч до десятков тысяч гривень.

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О размерах штрафов, кого именно будут наказывать и за что могут лишить водительских прав рассказал адвокат Константин Воловик в эфире программы "Голос.ua", пишет ТСН.

По словам юриста, не стоит ездить на так называемых евробляхах после 24 мая, ведь это приведет к ряду проблем. При этом он не советует и заявлять о "похищении", пытаться перебить номера, или заниматься другими манипуляциями. Все это приведет не только к штрафам, но и к уголовной ответственности.

Вместе с тем, по словам Воловика, если водитель ездит на "евробляхе", но не ввозил ее, то такое авто можно сдать на разборку, "продать" кому-то или держать в качестве донора запчастей.

Уже после 24 мая, если водителя остановят за рулем "евробляхи", то штраф составит 8,5 тысячи гривень. Второй раз за такое же нарушение взыскание составит уже 17 тыс. грн и приведет к лишению прав на год с конфискацией авто.

Кроме того, после завершения периода растаможки, будут штрафовать и тех, кто ввез "евробляху" на свое имя, то есть попал в таможенные базы. Так, за "временный ввоз" в Украину и просрочку разрешенного периода пребывания придется заплатить от нескольких сотен гривен за пару дней просрочки до 170 тыс. гривень за нарушение срока более чем на 30 дней.

Решение о штрафе принимается таможенными органами, они же могут заменить штраф в 170 тыс. грн на конфискацию "евробляхи", что для многих может стать более выгодным вариантом.

В общем Воловик советует избавиться от "евробляхи" до 24 мая, чтобы избежать любых проблем с законом и не платить штрафов.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов, с 23 февраля по 23 мая в Украине будет действовать общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

С 25 ноября 2018 года в Украине действовали изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, было предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто.