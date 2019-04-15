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Volkswagen представил электрический кроссовер с необычным рулем и автопилотом (фото)

10:21, 15 апреля 2019
Транспорт
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Серийная версия прототипа станет самой большой моделью в линейке I.D. / фото Volkswagen

Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz. Серийная версия прототипа станет самой большой моделью в линейке I.D.

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Ожидается, что производство автомобиля начнется в 2020 году. Основными конкурентами новинки называются Tesla Model X и Audi E-tron, пишет Autonews.

Roomzz построен на платформе MEB. Длина кроссовера составляет 4930 мм, ширина — 1903 мм, в высоту — 1675 миллиметров. Колесная база равна 2965 миллиметров. Концепт получил аэродинамический кузов с выверенными линиями, специальные сдвижные двери, 22-дюймовые колесные диски и матричные фары IQ.Light Matrix LED. В свою очередь, задняя оптика машины с помощью специальных модулей может выводить разные символы. Световой рисунок водитель сможет менять по своему усмотрению.

В  салоне машины устанавливаются проекционный дисплей, цифровая приборная панель и руль необычной формы. Roomzz оснащен беспилотной системой четвертого уровня. Это значит, что машина способна ехать полностью самостоятельно, но при этом водитель в любой момент может взять управление на себя. При активации беспилотного режима кресла в салоне можно поворачивать для более удобного общения с другими пассажирами кроссовера.

Новинка получила два электромотора, которые устанавливаются на каждой оси автомобиля. Суммарная мощность концепта — 306 лошадиных сил. До «сотни» кроссовер может разогнаться за 6,6 секунд. Максимальная скорость — 180 км в час. Запас хода у Roomzz составляет 450 километров. Подзарядить аккумулятор можно за 30 минут воспользовавшись функцией быстрой зарядки.

Первой серийной моделью, которая войдет в «зеленое» семейство I.D., станет компактный хэтчбек. Серийное производство автомобилей начнется в ноябре 2019 года. По предварительным данным, вслед за ним Volkswagen выпустит «зеленый» кроссовер, минивэн и, возможно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton.

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Теги: #Volkswagen#электромобиль