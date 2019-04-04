Volkswagen начал тестировать электрокары с автопилотом четвертого уровня (фото)

В немецком Гамбурге стартовали испытания электрокаров Volkswagen e-Golf, которые способны передвигаться без участия водителя.

Volkswagen приступил к испытаниям автомобилей с автопилотом четвертого уровня. Это значит, что машина способна ехать полностью самостоятельно, но при этом водитель в любой момент может взять управление на себя.

Тесты беспилотников, созданных на базе электрокара e-Golf, стартовали в немецком Гамбурге на определенном участке протяженностью три километра. Он является частью более масштабного почти 10-километрового отрезка, тесты на котором начнутся в следующем году, пишет Autonews.

Автомобили оснащены сложным комплексом оборудования, в который входят 14 видеокамер, 11 лазерных сенсоров и еще семь различных радаров. При помощи этих устройств искусственный интеллект получает и обрабатывает до пяти гигабайт информации. Общая мощность системы соответствует производительности примерно 15 современных ноутбуков.

Устройства отслеживают другие автомобили в потоке, припаркованные машины, а также велосипедистов и пешеходов. Автомобили способны самостоятельно менять полосы движения, проезжать перекрестки и принимать сложные решения.