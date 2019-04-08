Американские авиалинии продлили запрет на полеты Boeing 737 Max

В парке авиакомпании находится 24 самолета этого типа.

Авиакомпания American Airlines продлила временный запрет на полеты самолетов Boeing 737 Max до 5 июня.

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Об этом говорится в заявлении компании, пишет Reuters.

24 марта American Airlines объявила о приостановке полетов Boeing 737 Max на месяц – до 24 апреля. В парке авиакомпании находится 24 самолета этого типа. Речь шла об отмене 90 рейсов в день.

Причиной стали две авиакатастрофы с участием этого типа лайнера, произошедшие за последние пять месяцев. Они унесли жизни 346 человек.

Начиная с апреля Boeing сократит производство самолетов 737 Max почти на 20%. Вместо 52 моделей в месяц компания будет производить 42, говорилось в ее заявлении от 5 апреля. Такое решение было принято в связи с продолжающимся расследованием причин крушения самолетов этой модели.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Государственная авиационная служба Украины 13 марта также приняла решение запретить полеты на самолетах Boeing 737-8 Max или Boeing 737-9 Max в пределах, с или над территорией Украины.