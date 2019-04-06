Boeing решил сократить производство самолетов 737 Max

Отныне компания будет выпускать лишь 42 авиалайнера в месяц.

Американский авиаконцерн Boeing с середины апреля сократит производство самолетов 737 Max.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление гендиректора Boeing Денниса Мюіленбурга.

Отмечается, что компания будет выпускать 42 авиалайнера в месяц.

"Мы решили временно перейти с уровня производства 52 самолетов в месяц на 42 самолета в месяц, начиная с середины апреля", - говорится в сообщении.

Таким образом компания планирует сосредоточиться на устранении проблем в программном обеспечении, которое связали с авиакатастрофами.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта к запрету присоединилась Украина.