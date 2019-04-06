Диспетчеры начали наблюдать за самолетами над Атлантикой

Большая часть воздушного пространства над Атлантическим океаном не имеет радиолокационного покрытия и здесь диспетчерский контроль над самолетами практически не осуществляется.

Авиационные диспетчеры Канады, Исландии и Великобритании в тестовом режиме начали использовать технологию автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B, АЗН-В) для наблюдения за самолетами, совершающими перелеты над Северной Атлантикой.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Flightglobal, за организацию наблюдения отвечает компания Aireon, завершившая настройку коммуникационных спутников Iridium Next на прием сигналов АЗН-В в феврале 2019 года и запустившая систему зависимого наблюдения 2 апреля.

Большая часть воздушного пространства над Атлантическим океаном не имеет радиолокационного покрытия и здесь диспетчерский контроль над самолетами практически не осуществляется. Из-за этого самолеты, выполняющие трансатлантические перелеты вынуждены летать по заранее определенным воздушным коридорам, которые не всегда могут быть оптимальными с точки зрения расхода топлива и пилотирования. При этом во время полета над Атлантикой летчики обязаны каждые 10-15 минут сообщать о текущем местоположении самолета.

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АЗН-В - спутниковая система наблюдения за воздушным движением. Она представляет собой GPS-приемник, определяющий местоположение самолета и параметры его полета, а также набор приемо-передатчиков. Последние транслируют данные о самолете сети наземных станций и спутникам Iridium Next, которые уже передают их диспетчерским службам и другим самолетам.

Кроме того, АЗН-В принимает и информацию о погоде по маршруту полета самолета. В системе АЗН-В задержки в обновлении информации о самолетах составляют не более 11 секунд.

По оценке Aireon, после полного ввода в строй АЗН-В общие риски, связанные с перелетами через Атлантику без диспетчерского сопровождения, снизятся на 76 процентов.

Сегодня над Северной Атлантикой, наиболее загруженным с точки зрения перелетов районом, ежегодно осуществляются в среднем 500 тысяч перелетов. Как ожидается, этот показатель к 2030 году вырастет до 800 тысяч. В настоящее время около 95 процентов всех самолетов, выполняющих полеты над Атлантикой, уже оборудованы системами АЗН-В.

Технология АЗН-В постепенно вводится в действие по всему миру на протяжении последних нескольких лет. В США абсолютно все пассажирские самолеты должны получить системы АЗН-В к 1 января 2020 года, а в Европе - к июню.

Ранее УНИАН сообщал, что государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" получил сертификат соответствия нормам Европейского Союза как национальный провайдер аэронавигационного обслуживания.