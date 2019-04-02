Tesla оштрафовали за нарушения при утилизации опасных отходов

Кроме штрафа, компания также оплатит аварийно-спасательное оборудование для пожарной части Фримонта.

Tesla заплатит 31 тысячу долларов штрафа за нарушения при утилизации опасных отходов на одном из заводов компании в калифорнийском городе Фримонт.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение компания приняла по соглашению с Агентством по охране окружающей среды США (EPA).

В заявлении EPA говорится, что Tesla предпримет конкретные шаги, чтобы должным образом утилизировать опасные отходы на своем заводе. Также компания купит специальное аварийно-спасательное оборудование на 55 тысяч долларов для пожарной части Фримонта.

В 2017 году EPA провело несколько инспекций на заводе компании во Фримонте. Агентство пришло к выводу, что Tesla не соблюдает нормы выбросов в атмосферу. В компании же заявили, что после инспекций все пробелы были устранены.

Как сообщал УНИАН, ранее Tesla объявила, что перейдет на продажу электрокаров в режиме онлайн. Такое решение приняли, чтобы снизить стоимость Model 3 до 35 тысяч долларов.