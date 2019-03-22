В Украине снова подорожал автогаз

По состоянию на 21 марта, средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 11,49 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 20 по 21 марта повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-44 копейки за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на АЗС ОККО, WOG в Киеве цены на LPG повысились на 20 копеек за литр, до 12,18-12,19 гривни. На киевских заправках "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7" и "Барс" стоимость газа также повысилась на 10 копеек за литр, до 11,15-12,09 гривни. На заправках Glusco цены увеличились на 40 копеек за литр, до 11,55 гривни.

Массовое повышение стоимости автогаза продолжилось и в регионах. На 10-44 копейки цены увеличились в сетях: Parallel, Marshal, Sun Oil, BVS, ZOG, Chipo, Jazz Oil и др.

По состоянию на 21 марта, средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 11,49 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.