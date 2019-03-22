"Укрзализныця" не вкладывает деньги в модернизацию путей, несмотря на повышение тарифов на ж/д перевозки - эксперты

По словам экспертов, объемы выполнения реконструкций значительно снизились по сравнению с прошлым десятилетием.

"Укрзализныця" существенно недовыполняет объемы необходимых работ по ремонту путей, экономя на наиболее дорогостоящих работах, что приводит к росту аварий на путях и не позволяет железнодорожному транспорту в полном объеме удовлетворить потребности общества в перевозках – как грузовых, так и пассажирских. Из-за этого УЗ наносит ущерб отечественному бизнесу и теряет клиентов. Об этом говорится в статье "Почему украинская железная дорога становится опасной" на 112.ua.

"В целом тенденция неутешительна: УЗ существенно недовыполняет объемы необходимых работ по ремонту путей, экономя на наиболее дорогостоящих работах – модернизации и капитальных ремонтах железнодорожных путей, отмечают эксперты. Объемы выполнения реконструкций значительно снизились по сравнению с прошлым десятилетием: в 2017 году был реконструирован 141 км дорожного полотна, в 2018 – 280 км, по плану на 2019 – 260 км. При этом объем реконструкций в 2007 году был в 5 раз выше, чем в 2018-2019 годах, и составлял 1446 км. С сохранением подобного подхода через 20 лет ремонт будет просрочен на 65% путей, а 30% путей придется закрыть или существенно ограничить на них скорость", - говориться в материале.

Глава транспортного комитета Верховной Рады Ярослав Дубневич отмечает, что политика "Укрзализныци" в отношении обновления инфраструктуры в основном заключается в локальном "латании" железнодорожного полотна. При потребности ежегодно ремонтировать более 6 тыс. км полотна реальные показатели ремонтов не достигают и половины от потребности.

Для примера, в 2019 году на развитие инфраструктуры предусмотрено только 25% капитальных инвестиций, что явно недостаточно. Следствием стало ухудшение технического состояния рельсов и ограничение скорости, что означает увеличение срока доставки, увеличение затрат на логистику. Хотя, учитывая направления реформирования отрасли, основной стратегической целью УЗ должно быть становление предприятия как оператора инфраструктуры, который обеспечивает содержание, развитие и эффективное использование всей железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнул Ярослав Дубневич.

Если подходы УЗ к ремонту железнодорожных путей не изменятся, объемы перевозок таких важнейших грузов, как каменный уголь, железная руда, зерновые продукты, строительные материалы, химудобрения, продолжат снижаться, это станет существенным ограничением экономического роста в Украине. Для обычных украинцев это отразится на перспективах роста заработных плат и пенсий, говорят эксперты.

"Уже сейчас УЗ не может гарантировать время, за которое груз будет доставлен. При нормативе 250 км в сутки у нас бывают антирекорды, когда на расстояние в пару сотен километров груз доставляется две недели", - ранее рассказывал 112.uaпрезидент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Из-за износа путей на УЗ уже сегодня действуют ограничения скорости поездов на путях общей длиной 1 086 км, а 1746 км путей закрыты для движения.

В то же время в проект финплана на 2019 год УЗ включила реконструкцию 260 км путей (2,1 млрд грн) и капремонт 240 км (1,1 млрд грн), что более чем в 2 раза меньше минимально необходимого уровня. При этом монополист предпочитает направлять госсредства на другие цели, например, на рост административных затрат (+0,8 млрд грн) или других операционных затрат (+0,9 млрд грн). К примеру, летом прошлого года Центр сервисного обеспечения "Укрзализныци" за 740 тысяч гривен нанял SMM-щика, чтобы тот вел страницу УЗ в Facebook", - говорится в статье.

При этом эксперты отмечают, что деньги у УЗ есть, но они лежат без движения на счетах компании. Несмотря на то, что УЗ постоянно повышает стоимость составляющих логистики, увеличивая свои денежные поступления, осваивать эти средства она не успевает. "Остатки денежных средств на конец года — еще один странный показатель, если учесть невыполнение инвестиционного плана (планируемый остаток на конец 2019 г. - около 4 млрд грн). Нет смысла оставлять эти средства в компании, они там не работают. Фактически УЗ изымает инвестиционный ресурс у бизнеса, и сама его не использует. Можно сохранить объемы запланированной инвестпрограммы, но уменьшить тариф на эту же сумму. Аналогично в 2017 г.: на конец года остатки на счетах составляли 5,2 млрд грн. В 2018 г. эта цифра составила порядка 5 млрд грн (с учетом всего движения денег, включая выплату процентов по бондам в размере около 1 млрд грн)", - говорил в интервью 112.ua глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

В этой ситуации предложение УЗ в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки, на этот раз на 14,2%, не может не вызывать обоснованных сомнений в том, что это поможет в решении ключевых проблем инфраструктуры и тяги. До сих пор, повышая тарифы, УЗ продолжала терять объемы грузов, которые мигрировали в сторону автомобильной логистики, сказал народный депутат, член транспортного комитета Верховной Рады Владимир Гусак, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе.

"Повышая тарифы, госмонополист теряет часть клиентов, которые переходят в том числе и на автомобильный транспорт. Какую реакцию на это "Укрзализныци" мы видим сейчас? Опять повысить тарифы! Но это порочный круг, потому что очередное повышение тарифов - это новая потеря объемов грузоперевозок", - сказал нардеп. Гусак обратил внимание на то, что в 2018 году "Укрзализныця" потеряла 5% грузоперевозок, или около 18 млн тонн. В то же время автомобильные перевозки в прошлом году выросли на 65 млн тонн", - сказал Гусак.